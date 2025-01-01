Через волинський кордон намагалися провезти майже центнер російської червоної ікри та крабового м’яса

Ввезення окремих товарів походженням з російської федерації на митну територію України заборонено ще з 2015 року. А з квітня 2022 року Кабінет Міністрів України встановив повне ембарго на торгівлю з державою-агресором. Однак громадянин України, який повертався додому з Європи через митний пост «Устилуг», знехтував цією забороною.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Майже центнер червоної ікри та крабового м’яса орієнтовною вартістю 170 тис грн волинські митники виявили в його бусі. Контейнери чи скляні банки, в яких містилась російська продукція, знаходились в салоні авто без ознак приховування. Про походження ікри чітко вказувало маркування на упаковці: «РФ, Камчатський край».

Заборонений для імпорту товар тимчасово вилучили на склад митниці.
Щодо громадянина складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. ЇЇ санкція передбачає накладення штрафу з конфіскацією предметів порушення або без такої. Остаточні рішення у справі прийматиме суд.
