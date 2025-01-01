Партія Санду перемогла на виборах у Молдові

Мая Санду, здобула перемогу на парламентських виборах у країні.



Про це свідчать дані молдовської ЦВК після обробки 99,38% голосів. пише



Так, партія Санду набрала 49,9% голосів, що дасть їй змогу посісти більшість у молдовському парламенті. Друге місце посів проросійський «Патріотичний блок», набравши 24,29% голосів.



На третьому місці опинився блок «Альтернатива», за якого віддали свій голос 7,9% виборців. Окрім цього, до парламенту проходять євроскептична «Наша партія» (6%) та проєвропейська партія «Демократія вдома» (5%).



Явка на голосуванні становить 52% виборців.



Більше про парламентські вибори в Молдові



Найбільші шанси на проходження до парламенту опитування давали панівній партії «Дія і Солідарність», до якої належить президентка Мая Санду; «Патріотичному виборчому блоку», який вважають проросійським; проєвропейській «Альтернативі» та лівим популістам із «Нашої партії», які пропагують євроскептицизм.



На президентських виборах 2024 року Санду перемогла з невеликим відривом колишнього генерального прокурора гагаузького походження Александра Стояногло. Однак Молдова — парламентська республіка, і повноваження президента в ній дуже обмежені. Тож від парламентських виборів залежить зовнішньополітичний курс та внутрішня політика країни.



Санду попереджала, що росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори. Вона також звинувачувала москву у використанні православних священників для поширення пропаганди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молдовська партія «Дія та Солідарність» (PAS), до якої належить чинна президентка, здобула перемогу на парламентських виборах у країні.Про це свідчать дані молдовської ЦВК після обробки 99,38% голосів. пише Громадське Так, партія Санду набрала 49,9% голосів, що дасть їй змогу посісти більшість у молдовському парламенті. Друге місце посів проросійський «Патріотичний блок», набравши 24,29% голосів.На третьому місці опинився блок «Альтернатива», за якого віддали свій голос 7,9% виборців. Окрім цього, до парламенту проходять євроскептична «Наша партія» (6%) та проєвропейська партія «Демократія вдома» (5%).Явка на голосуванні становить 52% виборців.Найбільші шанси на проходження до парламенту опитування давали панівній партії «Дія і Солідарність», до якої належить президентка Мая Санду; «Патріотичному виборчому блоку», який вважають проросійським; проєвропейській «Альтернативі» та лівим популістам із «Нашої партії», які пропагують євроскептицизм.На президентських виборах 2024 року Санду перемогла з невеликим відривом колишнього генерального прокурора гагаузького походження. Однак Молдова — парламентська республіка, і повноваження президента в ній дуже обмежені. Тож від парламентських виборів залежить зовнішньополітичний курс та внутрішня політика країни.Санду попереджала, що росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори. Вона також звинувачувала москву у використанні православних священників для поширення пропаганди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію