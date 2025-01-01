На Харківщині обірвалося життя військового з Волині
Сьогодні, 10:42
У зоні бойових дій помер воїн-захисник, житель волинського міста Ківерці Віктор Мельничук.
Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.
Народився Віктор Мельничук 1965 року у селі Сокиричі. Навчався У ЗОШ села Сокиричі. Професійну освіту здобув у Колківському ВПУ за спеціальністю водій. Жив і працював у місті Ківерці. Одружений, виховав двох синів, один з яких теж захищає Україну від ворога.
Призваний Віктор Мельничук на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації 25 лютого 2022 року та зарахований на посаду – водій-електрик відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних БпАК роти БпАК механізованого батальйону.
Сержант Мельничук Віктор Сергійович помер 24 вересня 2025 року в районі населеного пункту Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району Харківської області.
«Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів. Про чин поховання повідомимо згодом», - зазначили у міськраді.
