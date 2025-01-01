На війні загинули двоє лучан
Сьогодні, 11:00
У Луцькій міськраді підтвердили загибель двох військовослужбовців – Леоніда Бондарука та Миколи Харічева.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще дві втрати», - написав мер.
Лучанин Бондарук Леонід Вікторович (14.11.1990 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 єгерського відділення 1 єгерського взводу 7 єгерської роти 3 єгерського батальйону. Він загинув 7 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоградівка Донецької області.
А Харічев Микола Олександрович (27.10.1981 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду молодшого сержанта - командира бойової машини - командира 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 1 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Молодший сержант поліг 25 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торське Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще дві втрати», - написав мер.
Лучанин Бондарук Леонід Вікторович (14.11.1990 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 єгерського відділення 1 єгерського взводу 7 єгерської роти 3 єгерського батальйону. Він загинув 7 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоградівка Донецької області.
А Харічев Микола Олександрович (27.10.1981 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду молодшого сержанта - командира бойової машини - командира 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 1 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Молодший сержант поліг 25 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торське Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На переході у селі біля Луцька автівка збила бабусю
Сьогодні, 11:16
На війні загинули двоє лучан
Сьогодні, 11:00
На Харківщині обірвалося життя військового з Волині
Сьогодні, 10:42
Партія Санду перемогла на виборах у Молдові
Сьогодні, 10:25
Різанина на Волині: поліція затримала підозрюваного
Сьогодні, 10:10