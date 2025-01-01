На переході у селі біля Луцька автівка збила бабусю

На переході у селі біля Луцька автівка збила бабусю
У Луцькому районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 71-річна жінка.

Подія трапилася учора після 20 години у селі Сирники Луцького району, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

52-річний водій Renault Master, рухаючись в напрямку Луцька, допустив наїзд на 71-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
На переході у селі біля Луцька автівка збила бабусю

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Водій перебував за кермом тверезий.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого встановлять усі причини та обставини автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Хмельниччині зловили російського шпигуна просто біля потенційної «цілі»
Сьогодні, 12:00
Келлог підтвердив дозвіл для України завдавати далекобійних ударів по росії: «Відповідь: так»
Сьогодні, 11:35
На переході у селі біля Луцька автівка збила бабусю
Сьогодні, 11:16
На війні загинули двоє лучан
Сьогодні, 11:00
На Харківщині обірвалося життя військового з Волині
Сьогодні, 10:42
Медіа
відео
1/8