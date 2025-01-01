На переході у селі біля Луцька автівка збила бабусю
Сьогодні, 11:16
У Луцькому районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 71-річна жінка.
Подія трапилася учора після 20 години у селі Сирники Луцького району, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
52-річний водій Renault Master, рухаючись в напрямку Луцька, допустив наїзд на 71-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Водій перебував за кермом тверезий.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого встановлять усі причини та обставини автопригоди.
