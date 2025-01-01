Різанина на Волині: поліція затримала підозрюваного

Різанина на Волині: поліція затримала підозрюваного
Поліцейські затримали фігуранта, який наніс умисне тяжке тілесне ушкодження знайомому на Волині. Інцидент трапився 28 вересня, на у колишньому Горохівському районі.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Під час словесного конфлікту місцевий мешканець, 2002 року народження, наніс ножове поранення іншому чоловіку. Потерпілий – житель Луцького району. Його госпіталізували в Горохівську лікарню з різними ушкодженнями.

Причетного затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Йому оголосять, за процесуального керівництва прокуратури, підозру за ч.1 ст.121 Кримінального Кодексу України. Слідство триває.

