Різанина на Волині: поліція затримала підозрюваного





Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



Під час словесного конфлікту місцевий мешканець, 2002 року народження, наніс ножове поранення іншому чоловіку. Потерпілий – житель Луцького району. Його госпіталізували в Горохівську лікарню з різними ушкодженнями.



Причетного затримали в порядку ст. 208 КПК України.



Йому оголосять, за процесуального керівництва прокуратури, підозру за ч.1 ст.121 Кримінального Кодексу України. Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські затримали фігуранта, який наніс умисне тяжке тілесне ушкодження знайомому на Волині. Інцидент трапився 28 вересня, на у колишньому Горохівському районі.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Під час словесного конфлікту місцевий мешканець, 2002 року народження,іншому чоловіку. Потерпілий – житель Луцького району. Його госпіталізували в Горохівську лікарню з різними ушкодженнями.Причетного затримали в порядку ст. 208 КПК України.Йому оголосять, за процесуального керівництва прокуратури, підозру за ч.1 ст.121 Кримінального Кодексу України. Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію