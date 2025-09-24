У зоні бойових дій помер воїн з Волині Віктор Мельничук

Мельничук Віктор Сергійович.



Про це



"Народився Віктор Мельничук 1965 року у селі Сокиричі. Навчався У ЗОШ с. Сокиричі. Професійну освіту здобув у Колківському ВПУ за спеціальністю водій. Жив і працював у місті Ківерці. Одружений, виховав двох синів, один з яких теж захищає Україну від ворога.



Призваний Віктор Мельничук на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації 25 лютого 2022 року та зарахований на посаду – водій-електрик відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних БпАК роти БпАК механізованого батальйону.



Сержант Мельничук Віктор Сергійович помер 24.09.2025 року в районі населеного пункту Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району Харківської області.



Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

