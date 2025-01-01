Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні: що каже Свириденко
28 вересня, 23:19
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з главами ОВА підготовку до зими. До середини жовтня будуть завершенні всі процедури, які дозволять почати опалювальний сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пост очільниці Кабміну.
"Стабільне проходження опалювального сезону - ключова тема. Заслухали доповіді відповідальних державних органів і голів ОВА щодо стану підготовки до зими. Очікуємо до 15 жовтня завершення всіх процедур", - розповіла Свириденко.
Зазначимо, що прем'єр-міністр не назвала точну дату початку опалювального сезону, а вказала саме про план підготовки, що він буде завершений до 15 жовтня. Також варто зауважити, що в Україні включають опалення після того, як три дні поспіль температура повітря не перевищує 8 градусів тепла.
Повертаючись до допису Свириденко, вона розповіла, що росіяни продовжують обстрілювати енергетику України, тому реакція має бути швидкою.
"Реакція у таких випадках має бути швидка, світло і тепло мають бути забезпечені незалежно від обставин та дій ворога. І це те, над чим ми працюємо - особлива увага до прифронтових регіонів", - наголосив глава Кабміну.
Окрім того, цього тижня уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення у прифронтових громадах.
"Пункти незламності - перевіряємо готовність мережі і створюємо умови для постійної роботи, якщо виникне така потреба. Окрема увага на нарощування потужностей розподіленої генерації", - додала Свириденко.
