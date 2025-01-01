На війні загинув Герой з Волині Віталій Кузьменко

Віталій Кузьменко із Володимирської громади.



Про це повідомили у Володимирській міській раді.



Боєць віддав життя 31 серпня 2025 року, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок у бою за свободу та незалежність України.





Про дату і час поховання Героя повідомлять додатково.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.

На Запорізькому напрямку загинув 48-річний воїн

