На війні загинув Герой з Волині Віталій Кузьменко
Сьогодні, 20:38
На Запорізькому напрямку загинув 48-річний воїн Віталій Кузьменко із Володимирської громади.
Про це повідомили у Володимирській міській раді.
Боєць віддав життя 31 серпня 2025 року, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок у бою за свободу та незалежність України.
Про дату і час поховання Героя повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.
