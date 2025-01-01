В'язнів колонії на Волині підозрюють в постачанні наркотиків і шахрайстві





Про це 21 листопада повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі України, пише



Під час обшуків у колонії в групи засуджених знайшли і вилучили сім-картки, чорнові записи, планшет, мобільний телефон та документи з банківськими реквізитами.



Скільки засуджених були дотичні до незаконної діяльності в кримінально-виконавчій службі не розголошують.



Фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів.



Також слідчі готують проєкти повідомлень про підозру за ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

