В'язнів колонії на Волині підозрюють в постачанні наркотиків і шахрайстві
У Маневицькій виправній колонії на Волині викрили групу засуджених, які можуть бути причетні до шахрайства і розповсюдження наркотиків.

Про це 21 листопада повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі України, пише Суспільне.

Під час обшуків у колонії в групи засуджених знайшли і вилучили сім-картки, чорнові записи, планшет, мобільний телефон та документи з банківськими реквізитами.

Скільки засуджених були дотичні до незаконної діяльності в кримінально-виконавчій службі не розголошують.

Фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів.

Також слідчі готують проєкти повідомлень про підозру за ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

