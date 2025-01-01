В'язнів колонії на Волині підозрюють в постачанні наркотиків і шахрайстві
Сьогодні, 13:37
У Маневицькій виправній колонії на Волині викрили групу засуджених, які можуть бути причетні до шахрайства і розповсюдження наркотиків.
Про це 21 листопада повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі України, пише Суспільне.
Під час обшуків у колонії в групи засуджених знайшли і вилучили сім-картки, чорнові записи, планшет, мобільний телефон та документи з банківськими реквізитами.
Скільки засуджених були дотичні до незаконної діяльності в кримінально-виконавчій службі не розголошують.
Фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів.
Також слідчі готують проєкти повідомлень про підозру за ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 21 листопада повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі України, пише Суспільне.
Під час обшуків у колонії в групи засуджених знайшли і вилучили сім-картки, чорнові записи, планшет, мобільний телефон та документи з банківськими реквізитами.
Скільки засуджених були дотичні до незаконної діяльності в кримінально-виконавчій службі не розголошують.
Фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів.
Також слідчі готують проєкти повідомлень про підозру за ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 14:45
У Луцьку на Ковельській зацвіли сакури
Сьогодні, 14:02
В'язнів колонії на Волині підозрюють в постачанні наркотиків і шахрайстві
Сьогодні, 13:37
У Тернополі з-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей: кількість загиблих зросла до 31
Сьогодні, 13:01
Санкції Трампа підривають вплив путіна на Балканах
Сьогодні, 12:35