У Луцьку на Ковельській зацвіли сакури

У Луцьку на Ковельській зацвіли сакури
У Луцьку на вулиці Ковельській посеред листопада зацвіли сакури.

Повторне цвітіння властиве деревам в стресовій ситуації, пояснила в коментарі misto.media доцентка кафедри ботаніки та методики викладання природничих наук ВНУ імені Лесі Українки Лариса Коцун.

Що може бути стресом:

збільшення кількості токсичних речовин у повітрі, до прикладу, забруднення транспортом;

кліматичні зміни, потепління;

хвороби, до прикладу, грибкові ушкодження.

Часто так цвітуть вишні, яблуні, каштани.
У Луцьку на Ковельській зацвіли сакури

«Щодо сакури — вона делікатна, чутлива до різних чинників. Тому я не рекомендую витрачати державні кошти на висадження її в містах, де умови більш суворі», — каже науковиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, сакури
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський обговорить з Трампом мирний план вже наступного тижня, - Sky News
Сьогодні, 15:10
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 14:45
У Луцьку на Ковельській зацвіли сакури
Сьогодні, 14:02
В'язнів колонії на Волині підозрюють в постачанні наркотиків і шахрайстві
Сьогодні, 13:37
У Тернополі з-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей: кількість загиблих зросла до 31
Сьогодні, 13:01
Медіа
відео
1/8