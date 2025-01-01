У Луцьку на Ковельській зацвіли сакури
Сьогодні, 14:02
У Луцьку на вулиці Ковельській посеред листопада зацвіли сакури.
Повторне цвітіння властиве деревам в стресовій ситуації, пояснила в коментарі misto.media доцентка кафедри ботаніки та методики викладання природничих наук ВНУ імені Лесі Українки Лариса Коцун.
Що може бути стресом:
збільшення кількості токсичних речовин у повітрі, до прикладу, забруднення транспортом;
кліматичні зміни, потепління;
хвороби, до прикладу, грибкові ушкодження.
Часто так цвітуть вишні, яблуні, каштани.
«Щодо сакури — вона делікатна, чутлива до різних чинників. Тому я не рекомендую витрачати державні кошти на висадження її в містах, де умови більш суворі», — каже науковиця.
