У Луцьку на Ковельській зацвіли сакури





Повторне цвітіння властиве деревам в стресовій ситуації, пояснила в коментарі Лариса Коцун.



Що може бути стресом:



збільшення кількості токсичних речовин у повітрі, до прикладу, забруднення транспортом;



кліматичні зміни, потепління;



хвороби, до прикладу, грибкові ушкодження.



Часто так цвітуть вишні, яблуні, каштани.



«Щодо сакури — вона делікатна, чутлива до різних чинників. Тому я не рекомендую витрачати державні кошти на висадження її в містах, де умови більш суворі», — каже науковиця.

