Зеленський обговорить з Трампом мирний план вже наступного тижня, - Sky News

Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп наступного тижня проведуть обговорення американського мирного плану з 28 пунктів.



Про це повідомляє



Джерела в Європейському Союзі повідомили виданню, що Зеленський та Трамп вирішили провести обговорення плану наступного тижня. Але перед цим Зеленський проведе консультації з цього питання з європейськими лідерами - насамперед Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.



Видання додає, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 20 листопада план США різко розкритикували, особливо з боку представників Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини.



Черговий "мирний план" США



Новий мирний план США", який розробляв спецпредставник президента США Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва, складається з 28 пунктів. Він передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння й так далі.



Під час візиту до Києва міністра армії США Дена Дрісколла президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями та погодився обговорювати їх. Зі свого боку, Білий дім не підтверджує і не розкриває, але заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп.



Проте європейські лідери вже заявили, що американський мирний план можна назвати хіба що "капітуляцією України" - оскільки там немає реальних поступок з боку РФ. Європейські лідери готують власний варіант мирного плану.

