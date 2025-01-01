В Одесі стався вибух у будівлі ТЦК: загинула людина





Про це повідомили в поліцї Одеської області, пише



Наразі відомо про одного загиблого внаслідок вибуху. Ще одна людина зазнала поранення. На місці працюють екстрені служби.



Зазначимо, що раніше будівлі та військовослужбовці ТЦК зазнавали неодноразових нападів. Так, 1 лютого в місті Пирятин на Полтавщині чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК. Того самого дня в Рівному у військкоматі стався вибух, унаслідок якого одна людина загинула, а ще шестеро зазнали поранень.



Наступного дня, 2 лютого, вибух трапився біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині, унаслідок чого легких поранень зазнала одна людина.



Уже в липні російські війська обстріляли ТЦК у Полтаві, через що загинули дві людини. А після того окупанти також вдарили по будівлі ТЦК у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

