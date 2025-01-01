В Одесі стався вибух у будівлі ТЦК: загинула людина

В Одесі стався вибух у будівлі ТЦК: загинула людина
В одному із територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки в Одесі стався вибух.

Про це повідомили в поліцї Одеської області, пише Громадське.

Наразі відомо про одного загиблого внаслідок вибуху. Ще одна людина зазнала поранення. На місці працюють екстрені служби.

Зазначимо, що раніше будівлі та військовослужбовці ТЦК зазнавали неодноразових нападів. Так, 1 лютого в місті Пирятин на Полтавщині чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК. Того самого дня в Рівному у військкоматі стався вибух, унаслідок якого одна людина загинула, а ще шестеро зазнали поранень.

Наступного дня, 2 лютого, вибух трапився біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині, унаслідок чого легких поранень зазнала одна людина.

Уже в липні російські війська обстріляли ТЦК у Полтаві, через що загинули дві людини. А після того окупанти також вдарили по будівлі ТЦК у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Одеса, ТЦК, вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вантажівка на смерть збила 68-річну жінку
Сьогодні, 16:23
В Одесі стався вибух у будівлі ТЦК: загинула людина
Сьогодні, 16:00
У місті на Волині встановили інсталяцію «Книга надії» з 80 іменами зниклих безвісти та військовополоненими
Сьогодні, 15:41
Зеленський обговорить з Трампом мирний план вже наступного тижня, - Sky News
Сьогодні, 15:10
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 14:45
Медіа
відео
1/8