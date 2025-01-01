На Волині випав перший сніг. ФОТО
21 листопада, 17:00
Селище Стара Вижівка вкриває першим снігом.
В обідню пору 21 листопада 2025 року дощ змінився на лапатий сніг, передає Район.Стара Вижівка.
Зима близько, про що природа нагадала жителям селища.
Нагадаємо, торік у Старій Вижівці засніжило також у цю пору – 22 листопада.
Зауважимо, на Волині синоптики прогнозують погіршення погоди. Через вихід циклону з південного заходу та проходження атмосферних фронтів на Волині передбачають суттєве погіршення погодних умов у період з 21 по 23 листопада.
Упродовж 22–23 листопада триватимуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а 23 листопада місцями можливий значний сніг – до 7–19 міліметрів. Прогнозують налипання мокрого снігу (11–34 міліметрів), слабку ожеледь і ожеледицю на дорогах. Може утворитися сніговий покрив заввишки 5–10 сантиметрів.
Такі погодні умови здатні спричинити ускладнення руху транспорту на окремих ділянках автошляхів та вулиць.
З 24 листопада очікують поступове припинення опадів.
