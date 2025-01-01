Волинянка відзначила 100-річний ювілей

Жителька села Граддявідзначила 100-річний ювілей.Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.Сьогодні в селі Граддя відбулася особлива подія — відзначення 100-річного ювілею Катерини Матвіївни Воробей. Столітній вік — це не лише рідкісна життєва межа, а й символ незламності, життєвої сили, любові та мудрості людини, яка прожила ціле століття з вірою та гідністю.Привітати ювілярку завітали керуючий справами Маневицької селищної радита староста Дожицького старостинського округу. Вони передали найщиріші вітання від Маневицького селищного головита висловили глибоку вдячність Катерині Матвіївні за її життєвий шлях, сповнений праці, доброти й відданості родині та селу.Катерина Матвіївна — людина, за плечима якої ціле століття історії. Її життя пройшло крізь непрості часи: воєнні роки, повоєнну відбудову, зміни в країні та світі. Та попри всі випробування, вона змогла зберегти головне — щиру любов до людей і віру в добро.Ювілярка зростила велику та дружну родину: 5 дітей, 8 онуків, 11 правнуків та 3 праправнуків, які з гордістю несуть у серцях пам’ять про родинні традиції й цінності, закладені нею.Представники Маневицької селищної ради подякували Катерині Матвіївні за її силу духу, невичерпну мудрість і той невидимий, але такий потужний слід добра, який вона залишає у серцях рідних, сусідів і всіх, хто її знає. Вони побажали ювілярці міцного здоров’я, світлого спокою, Божої ласки та ще багатьох років під турботою й любов’ю найближчих.