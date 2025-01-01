На Волині вантажівка на смерть збила 68-річну жінку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора близько 17:00 поблизу селища Колки Луцького району. 59-річний водій, керуючи вантажним автомобілем VOLVO, скоїв наїзд на 68-річну пішохідку. Жінка йшла по дорозі в попутному напрямку.



Від отриманих травм жителька Луцького району померла на місці пригоди. Водій був тверезий.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП у Луцькому районі: загинула 68-річна жінка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора близько 17:00 поблизу селища Колки Луцького району. 59-річний водій, керуючи вантажним автомобілем VOLVO, скоїв наїзд на 68-річну пішохідку. Жінка йшла по дорозі в попутному напрямку.Від отриманих травм жителька Луцького району померла на місці пригоди. Водій був тверезий.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію