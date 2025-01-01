На Волині вантажівка на смерть збила 68-річну жінку
21 листопада, 16:23
ДТП у Луцькому районі: загинула 68-річна жінка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора близько 17:00 поблизу селища Колки Луцького району. 59-річний водій, керуючи вантажним автомобілем VOLVO, скоїв наїзд на 68-річну пішохідку. Жінка йшла по дорозі в попутному напрямку.
Від отриманих травм жителька Луцького району померла на місці пригоди. Водій був тверезий.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
