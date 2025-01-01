У місті на Волині встановили інсталяцію «Книга надії» з 80 іменами зниклих безвісти та військовополоненими

У місті на Волині встановили інсталяцію «Книга надії» з 80 іменами зниклих безвісти та військовополоненими
У Ковелі на площі Героїв Майдану встановили інсталяцію — книгу Надії "Ми чекаємо Вас", яка присвячена військовослужбовцям Ковельської громади, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими.

Про це 21 листопада повідомили у Ковельській міській раді, пише Суспільне.

На її сторінках розміщені вісімдесят портретів. Ідея створення книги належить родинам зниклих безвісти і військовополонених.

"Це книга сердець. Ми щодня живемо між болем і надією, але ми чекаємо, шукаємо, віримо і молимося. Не забувайте наших рідних, бо пам'ять — це життя. Нехай ця книга стане для нас дороговказом, щоб ми не опускали руки і продовжували пошуки", — сказала Ганна Легасюк, яка місяці чекає на повернення свого сина.

Поруч інсталяції — чорно-білий прапор Надії.
У місті на Волині встановили інсталяцію «Книга надії» з 80 іменами зниклих безвісти та військовополоненими
У місті на Волині встановили інсталяцію «Книга надії» з 80 іменами зниклих безвісти та військовополоненими
У місті на Волині встановили інсталяцію «Книга надії» з 80 іменами зниклих безвісти та військовополоненими
У місті на Волині встановили інсталяцію «Книга надії» з 80 іменами зниклих безвісти та військовополоненими
У місті на Волині встановили інсталяцію «Книга надії» з 80 іменами зниклих безвісти та військовополоненими

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вантажівка на смерть збила 68-річну жінку
Сьогодні, 16:23
В Одесі стався вибух у будівлі ТЦК: загинула людина
Сьогодні, 16:00
У місті на Волині встановили інсталяцію «Книга надії» з 80 іменами зниклих безвісти та військовополоненими
Сьогодні, 15:41
Зеленський обговорить з Трампом мирний план вже наступного тижня, - Sky News
Сьогодні, 15:10
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 14:45
Медіа
відео
1/8