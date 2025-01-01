У місті на Волині встановили інсталяцію «Книга надії» з 80 іменами зниклих безвісти та військовополоненими
Сьогодні, 15:41
У Ковелі на площі Героїв Майдану встановили інсталяцію — книгу Надії "Ми чекаємо Вас", яка присвячена військовослужбовцям Ковельської громади, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими.
Про це 21 листопада повідомили у Ковельській міській раді, пише Суспільне.
На її сторінках розміщені вісімдесят портретів. Ідея створення книги належить родинам зниклих безвісти і військовополонених.
"Це книга сердець. Ми щодня живемо між болем і надією, але ми чекаємо, шукаємо, віримо і молимося. Не забувайте наших рідних, бо пам'ять — це життя. Нехай ця книга стане для нас дороговказом, щоб ми не опускали руки і продовжували пошуки", — сказала Ганна Легасюк, яка місяці чекає на повернення свого сина.
Поруч інсталяції — чорно-білий прапор Надії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 21 листопада повідомили у Ковельській міській раді, пише Суспільне.
На її сторінках розміщені вісімдесят портретів. Ідея створення книги належить родинам зниклих безвісти і військовополонених.
"Це книга сердець. Ми щодня живемо між болем і надією, але ми чекаємо, шукаємо, віримо і молимося. Не забувайте наших рідних, бо пам'ять — це життя. Нехай ця книга стане для нас дороговказом, щоб ми не опускали руки і продовжували пошуки", — сказала Ганна Легасюк, яка місяці чекає на повернення свого сина.
Поруч інсталяції — чорно-білий прапор Надії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині вантажівка на смерть збила 68-річну жінку
Сьогодні, 16:23
В Одесі стався вибух у будівлі ТЦК: загинула людина
Сьогодні, 16:00
У місті на Волині встановили інсталяцію «Книга надії» з 80 іменами зниклих безвісти та військовополоненими
Сьогодні, 15:41
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 14:45