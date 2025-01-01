У місті на Волині встановили інсталяцію «Книга надії» з 80 іменами зниклих безвісти та військовополоненими





Про це 21 листопада повідомили у Ковельській міській раді, пише



На її сторінках розміщені вісімдесят портретів. Ідея створення книги належить родинам зниклих безвісти і військовополонених.



"Це книга сердець. Ми щодня живемо між болем і надією, але ми чекаємо, шукаємо, віримо і молимося. Не забувайте наших рідних, бо пам'ять — це життя. Нехай ця книга стане для нас дороговказом, щоб ми не опускали руки і продовжували пошуки", — сказала Ганна Легасюк, яка місяці чекає на повернення свого сина.



Поруч інсталяції — чорно-білий прапор Надії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі на площі Героїв Майдану встановили інсталяцію — книгу Надії "Ми чекаємо Вас", яка присвячена військовослужбовцям Ковельської громади, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими.Про це 21 листопада повідомили у Ковельській міській раді, пише Суспільне На її сторінках розміщені вісімдесят портретів. Ідея створення книги належить родинам зниклих безвісти і військовополонених."Це книга сердець. Ми щодня живемо між болем і надією, але ми чекаємо, шукаємо, віримо і молимося. Не забувайте наших рідних, бо пам'ять — це життя. Нехай ця книга стане для нас дороговказом, щоб ми не опускали руки і продовжували пошуки", — сказала Ганна Легасюк, яка місяці чекає на повернення свого сина.Поруч інсталяції — чорно-білий прапор Надії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію