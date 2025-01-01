У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 14:45
Під час дії комендантської години на вулиці Героїв УПА патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, який порушив ПДР. Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці йому запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер — результат показав 1,19 проміле. Водій не погодився з результатом та вирушив на повторний огляд до медзакладу. Висновок лікаря — 1,25 проміле.
Під час перевірки документів патрульні також встановили, що водій позбавлений права керування строком на один рік і вчиняє подібне порушення повторно протягом року.
За виявлені порушення інспектори винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права), склали протокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.
