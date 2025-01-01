У Тернополі з-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей: кількість загиблих зросла до 31





Про це повідомили у Національній поліції України, пише



Там розповіли, що з-під завалів дістали тіла ще трьох людей — жінки та двох дітей.



Загалом унаслідок обстрілу постраждали 94 людини, у тому числі 18 дітей.



Що відомо про атаку?



Війська рф атакували місто Тернопіль 19 листопада приблизно о 7:00 ударними безпілотниками й ракетами. Окупанти поцілили у дві житлові багатоповерхівки — на вулиці Стуса та вулиці 15 квітня. Там виникли пожежі та руйнування.



На двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби, куди можуть звертатися люди, котрі постраждали або розшукують рідних. Там можна надати інформацію про зниклих безвісти. Також на місцях подій працює виїзна криміналістична лабораторія Нацполіції, де можна здати зразки ДНК для встановлення осіб інших постраждалих.



Також через російські удари пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.



Унаслідок обстрілу вміст хлору в повітрі міста в шість разів перевищував норму. Місцевих жителів закликали за можливості не виходити з дому та зачинити вікна.

Кількість загиблих унаслідок обстрілу багатоповерхівки в Тернополі 19 листопада зросла до 31 людини.Про це повідомили у Національній поліції України, пише Громадське Там розповіли, що з-під завалів дістали тіла ще трьох людей — жінки та двох дітей.Загалом унаслідок обстрілу постраждали 94 людини, у тому числі 18 дітей.Війська рф атакували місто Тернопіль 19 листопада приблизно о 7:00 ударними безпілотниками й ракетами. Окупанти поцілили у дві житлові багатоповерхівки — на вулиці Стуса та вулиці 15 квітня. Там виникли пожежі та руйнування.На двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби, куди можуть звертатися люди, котрі постраждали або розшукують рідних. Там можна надати інформацію про зниклих безвісти. Також на місцях подій працює виїзна криміналістична лабораторія Нацполіції, де можна здати зразки ДНК для встановлення осіб інших постраждалих.Також через російські удари пошкоджень зазнали об'єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.Унаслідок обстрілу вміст хлору в повітрі міста в шість разів перевищував норму. Місцевих жителів закликали за можливості не виходити з дому та зачинити вікна.

