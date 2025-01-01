У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні

У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
У Луцьку відбулися пам’ятні заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи. Учасники вшанували Героїв Небесної Сотні та полеглих за волю України.

Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.

Сьогодні у Луцьку відбулися пам’ятні заходи до Дня Гідності та Свободи, участь у яких взяли представники влади, військовослужбовці, правоохоронці та громадськість.
На Театральному майдані священнослужителі відслужили панахиду, а учасники заходу поклали квіти до пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні — Герої Нескореної України”.
Опісля заходи відбулись на меморіальному комплексі “Вічна Слава” біля пам’ятного знаку “Волинські Герої Небесної Сотні”.
У Луцьку вшанували Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 12:10
