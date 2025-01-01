Пів року вважався зниклим: на Волині поховали Героя Миколу Антонюка
Сьогодні, 09:38
На Волині краяни провели в останню путь полеглого військовослужбовця Миколу Антонюка, який із травня вважався зниклим безвісти.
Про це у фейсбуці повідомила Дубечненська громада.
Антонюк Микола Іванович (16.12.1999 року народження) пішов на фронт добровольцем, свідомо обравши шлях захисту України. Вірний присязі та побратимам, він мужньо виконував бойові завдання та до останнього залишався на позиціях. Обороняючи рідну землю, Микола віддав найдорожче — своє життя.
«Громада висловлює щирі співчуття родині та близьким Героя. Ми разом поділяємо біль утрати та схиляємо голови в пошані до його подвигу», - йдеться у повідомленні.
Коментарі
