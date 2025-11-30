На переговорах США і України обговорювали вибори й можливий обмін територіями, - WSJ
Сьогодні, 09:15
Американсько-українські переговори включали обговорення ймовірних термінів проведення виборів в Україні й можливих варіантів обміну територіями з Росією.
Про це пише LB.UA.
За інформацією видання, представник адміністрації США повідомив, що перемовини стосувалися:
потенційного графіку виборів в Україні;
обговорення сценаріїв обміну територіями між Україною та Росією;
інших питань, які досі залишаються невирішеними між Києвом і Вашингтоном.
За даними джерела, ці теми піднімали у межах спроб узгодити умови запропонованої американською стороною мирної угоди.
Секретар НБО Рустем Умєров перед перемовинами повідомив, що він перебуватиме на постійному зв’язку із Зеленським і що він має «чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише LB.UA.
За інформацією видання, представник адміністрації США повідомив, що перемовини стосувалися:
потенційного графіку виборів в Україні;
обговорення сценаріїв обміну територіями між Україною та Росією;
інших питань, які досі залишаються невирішеними між Києвом і Вашингтоном.
За даними джерела, ці теми піднімали у межах спроб узгодити умови запропонованої американською стороною мирної угоди.
Секретар НБО Рустем Умєров перед перемовинами повідомив, що він перебуватиме на постійному зв’язку із Зеленським і що він має «чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На переговорах США і України обговорювали вибори й можливий обмін територіями, - WSJ
Сьогодні, 09:15