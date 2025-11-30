На переговорах США і України обговорювали вибори й можливий обмін територіями, - WSJ

На переговорах США і України обговорювали вибори й можливий обмін територіями, - WSJ
Американсько-українські переговори включали обговорення ймовірних термінів проведення виборів в Україні й можливих варіантів обміну територіями з Росією.

Про це пише LB.UA.

За інформацією видання, представник адміністрації США повідомив, що перемовини стосувалися:

потенційного графіку виборів в Україні;

обговорення сценаріїв обміну територіями між Україною та Росією;

інших питань, які досі залишаються невирішеними між Києвом і Вашингтоном.

За даними джерела, ці теми піднімали у межах спроб узгодити умови запропонованої американською стороною мирної угоди.

Секретар НБО Рустем Умєров перед перемовинами повідомив, що він перебуватиме на постійному зв’язку із Зеленським і що він має «чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві».

