Волонтер з Волині отримав почесну нагороду «Хрест Патріота України»

Михаїл урочисто вручив волонтеру Анатолію Линдюку почесну відзнаку «Хрест Патріота України».



Про нагородження розповіла волинянка Алла Демчук, передає



«Це не просто нагорода - це визнання Вашої самовідданості, доброти та великого серця. Ваше волонтерство, щира праця задля України та допомога тим, хто потребує, надихають і додають сили всім навколо. Дякуємо Анатолію Линдюку за невтомну працю, за віру, за любов до Батьківщини. Нехай Господь благословляє Вас на нові добрі справи, дарує здоров’я, мир і щиру радість від служіння людям та Україні».



До слова, відзнаку «Хрест Патріота України» вручають за активну громадську та волонтерську діяльність.

