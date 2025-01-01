Волонтер з Волині отримав почесну нагороду «Хрест Патріота України»

Волонтер з Волині отримав почесну нагороду «Хрест Патріота України»
У неділю, 30 листопада, під час святкового богослужіння в храмі Успіння Пресвятої Богородиці у селі Гаразджа, поблизу Луцька, владика Михаїл урочисто вручив волонтеру Анатолію Линдюку почесну відзнаку «Хрест Патріота України».

Про нагородження розповіла волинянка Алла Демчук, передає ВСН.

«Це не просто нагорода - це визнання Вашої самовідданості, доброти та великого серця. Ваше волонтерство, щира праця задля України та допомога тим, хто потребує, надихають і додають сили всім навколо. Дякуємо Анатолію Линдюку за невтомну працю, за віру, за любов до Батьківщини. Нехай Господь благословляє Вас на нові добрі справи, дарує здоров’я, мир і щиру радість від служіння людям та Україні».

До слова, відзнаку «Хрест Патріота України» вручають за активну громадську та волонтерську діяльність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нагорода, волонтер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волонтер з Волині отримав почесну нагороду «Хрест Патріота України»
Сьогодні, 08:20
«Зимова підтримка»: чому тисячу отримали не всі, хто подав заявки
Сьогодні, 07:15
Як вибрати солодкі мандарини за зовнішніми ознаками
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 1 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 1 грудня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8