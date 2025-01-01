«Зимова підтримка»: чому тисячу отримали не всі, хто подав заявки

Українці вже почали отримувати виплати тисячу гривень за програмою «Зимова підтримка». Кошти отримали ті, хто подав заяву через «Дію» у день початку проєкту.Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдностіу своєму Facebook.За його словами, понад 1,8 млн пенсіонерам та отримувачам соціальних виплат, які отримують їх через «Укрпошту», вже поступово надходить «Зимова тисяча». Це відбувається автоматично — без будь-яких заяв. Окрім того, самостійно заявку у відділеннях «Укрпошти» подали понад 550 тис. осіб.Окрім того, держава вже перерахувала майже 1,9 млрд грн за заявками, які українці подавали через застосунок «Дія» в перший день програми, 15 листопада.«Про наступну виплату коштів повідомимо окремо», — наголосив міністр.Очільник Мінсоцполітики також повідомив, що надійшло понад 230 тис. заявок на допомогу розміром 6 500 грн для найбільш вразливих категорій населення. Перші виплати за цією програмою розпочнуться від 10 грудня.