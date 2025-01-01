«Зимова підтримка»: чому тисячу отримали не всі, хто подав заявки
Сьогодні, 07:15
Українці вже почали отримувати виплати тисячу гривень за програмою «Зимова підтримка». Кошти отримали ті, хто подав заяву через «Дію» у день початку проєкту.
Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін у своєму Facebook.
За його словами, понад 1,8 млн пенсіонерам та отримувачам соціальних виплат, які отримують їх через «Укрпошту», вже поступово надходить «Зимова тисяча». Це відбувається автоматично — без будь-яких заяв. Окрім того, самостійно заявку у відділеннях «Укрпошти» подали понад 550 тис. осіб.
Окрім того, держава вже перерахувала майже 1,9 млрд грн за заявками, які українці подавали через застосунок «Дія» в перший день програми, 15 листопада.
«Про наступну виплату коштів повідомимо окремо», — наголосив міністр.
Очільник Мінсоцполітики також повідомив, що надійшло понад 230 тис. заявок на допомогу розміром 6 500 грн для найбільш вразливих категорій населення. Перші виплати за цією програмою розпочнуться від 10 грудня.
