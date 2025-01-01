«Зимова підтримка»: чому тисячу отримали не всі, хто подав заявки

«Зимова підтримка»: чому тисячу отримали не всі, хто подав заявки
Українці вже почали отримувати виплати тисячу гривень за програмою «Зимова підтримка». Кошти отримали ті, хто подав заяву через «Дію» у день початку проєкту.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін у своєму Facebook.

За його словами, понад 1,8 млн пенсіонерам та отримувачам соціальних виплат, які отримують їх через «Укрпошту», вже поступово надходить «Зимова тисяча». Це відбувається автоматично — без будь-яких заяв. Окрім того, самостійно заявку у відділеннях «Укрпошти» подали понад 550 тис. осіб.

Окрім того, держава вже перерахувала майже 1,9 млрд грн за заявками, які українці подавали через застосунок «Дія» в перший день програми, 15 листопада.

«Про наступну виплату коштів повідомимо окремо», — наголосив міністр.

Очільник Мінсоцполітики також повідомив, що надійшло понад 230 тис. заявок на допомогу розміром 6 500 грн для найбільш вразливих категорій населення. Перші виплати за цією програмою розпочнуться від 10 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зимова підтримка, допомога, Уряд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волонтер з Волині отримав почесну нагороду «Хрест Патріота України»
Сьогодні, 08:20
«Зимова підтримка»: чому тисячу отримали не всі, хто подав заявки
Сьогодні, 07:15
Як вибрати солодкі мандарини за зовнішніми ознаками
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 1 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 1 грудня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8