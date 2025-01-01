У Луцьку працюватимуть за оновленим календарем щеплень: що змінилося

щеплення проти вірусу папіломи людини. Одноразову безплатну вакцинацію робитимуть дівчатам, віком від 12 до 13 років.



Про це пише



Зараз обов’язковою є вакцинація проти 10 інфекційних хвороб, змін зазнають графік щеплень проти деяких з них, розповіла лікарка-педіатриня Марія Вілюра.



З її слів, зміни будуть по вакцинації проти гепатиту її робитимуть у 2, 4, 6 та 18 місяців, раніше її робили на першу добу життя дитини в пологовому.



"Зміни також є по вакцинації БЦЖ, тобто вакцинація від туберкульозу і в нас її можна робити на першу добу життя дитини. Раніше вона робилася 3-5 день", — каже лікарка.



Зміниться також графік вакцинації проти кору та поліомієліту. Ревакцинацію від кору будуть робити дітям у 4 роки, а по старому календарю була у 6 років. Також зміни будуть й до вакцинації від поліомієліту — раніше шосту ревакцинацію робили в 14 років, зараз її скасовували, каже Марія Вілюра.



Щодня у Луцькій дитячій поліклініці вакцинують до сотні дітей, — говорить головна медична сестра Ірина Сачук, — вакцина є у достатній кількості, зберігається у холодильниках.



Директорка міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська каже, що наразі рівень вакцинації не поганий, показники не сягають 95%, як би хотілося, щоб мати загальний імунітет, на першому році життя ці показники найкращі.



"Я думаю по дифтерії, кашлюку, правцю ті щеплення, які робляться у 2, 4, 6 місяців охоплення за річними показниками буде 90%. Трохи менше охоплення йде в 6-річному віці. Ще одне щеплення, яке ми робимо в 14 і 16 років це поліомієліт і дифтерія, правець, ось там хочеться більшого розуміння батьків", — говорить Оксана Лєщинська.



На прийом до педіатрині прийшла мама Марина разом з донькою Аріною, щоб зробити дитині друге щеплення проти грипу.



"Ми робимо усі обов’язкові щеплення. Вакцинація – це захист дитини, це те, про що я можу подбати, як її мама і ми намагаємося з раннього дитинства всі додаткові та обов’язкові вакцини", — говрить жінка.



Оксана Лєщинська каже, що наразі з педіатрами поліклініки укладені понад 30 тисяч декларацій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оновлений календар щеплень запровадять з 1 січня 2026 року. Серед основних змін — введення. Одноразову безплатну вакцинацію робитимуть дівчатам, віком від 12 до 13 років.Про це пише Суспільне Зараз обов’язковою є вакцинація проти 10 інфекційних хвороб, змін зазнають графік щеплень проти деяких з них, розповіла лікарка-педіатриняЗ її слів, зміни будуть по вакцинації проти гепатиту її робитимуть у 2, 4, 6 та 18 місяців, раніше її робили на першу добу життя дитини в пологовому."Зміни також є по вакцинації БЦЖ, тобто вакцинація від туберкульозу і в нас її можна робити на першу добу життя дитини. Раніше вона робилася 3-5 день", — каже лікарка.Зміниться також графік вакцинації проти кору та поліомієліту. Ревакцинацію від кору будуть робити дітям у 4 роки, а по старому календарю була у 6 років. Також зміни будуть й до вакцинації від поліомієліту — раніше шосту ревакцинацію робили в 14 років, зараз її скасовували, каже Марія Вілюра.Щодня у Луцькій дитячій поліклініці вакцинують до сотні дітей, — говорить головна медична сестра, — вакцина є у достатній кількості, зберігається у холодильниках.Директорка міської дитячої поліклінікикаже, що наразі рівень вакцинації не поганий, показники не сягають 95%, як би хотілося, щоб мати загальний імунітет, на першому році життя ці показники найкращі."Я думаю по дифтерії, кашлюку, правцю ті щеплення, які робляться у 2, 4, 6 місяців охоплення за річними показниками буде 90%. Трохи менше охоплення йде в 6-річному віці. Ще одне щеплення, яке ми робимо в 14 і 16 років це поліомієліт і дифтерія, правець, ось там хочеться більшого розуміння батьків", — говорить Оксана Лєщинська.На прийом до педіатрині прийшла мамаразом з донькою, щоб зробити дитині друге щеплення проти грипу."Ми робимо усі обов’язкові щеплення. Вакцинація – це захист дитини, це те, про що я можу подбати, як її мама і ми намагаємося з раннього дитинства всі додаткові та обов’язкові вакцини", — говрить жінка.Оксана Лєщинська каже, що наразі з педіатрами поліклініки укладені понад 30 тисяч декларацій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію