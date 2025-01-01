На Волині чоловік приніс з гаража гранату та погрожував її підірвати

Ковельські слідчі оголосили про підозру фігуранту за незаконне поводження зі зброєю.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 29 листопада, в одному з сіл Ковельського району.Під час розпивання спиртних напоїв з рідними місцевий мешканець, 1963 року народження, приніс з гаража гранату та почав погрожувати її підірвати.Його родич вихопив предмет і від’єднав запал від вказаної гранати.На щастя, ніхто не постраждав.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ковельського РУП. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, затримали поліцейські. Небезпечний предмет вилучили вибухотехніки.За процесуального керівництва прокуратури, фігуранту оголосили про підозру за ч.1 ст. 263 КК України. Слідство триває.