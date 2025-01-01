На Волині чоловік приніс з гаража гранату та погрожував її підірвати
Сьогодні, 09:22
Ковельські слідчі оголосили про підозру фігуранту за незаконне поводження зі зброєю.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 29 листопада, в одному з сіл Ковельського району.
Під час розпивання спиртних напоїв з рідними місцевий мешканець, 1963 року народження, приніс з гаража гранату та почав погрожувати її підірвати.
Його родич вихопив предмет і від’єднав запал від вказаної гранати.
На щастя, ніхто не постраждав.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ковельського РУП. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, затримали поліцейські. Небезпечний предмет вилучили вибухотехніки.
За процесуального керівництва прокуратури, фігуранту оголосили про підозру за ч.1 ст. 263 КК України. Слідство триває.
