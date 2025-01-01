На Волині чоловік приніс з гаража гранату та погрожував її підірвати

На Волині чоловік приніс з гаража гранату та погрожував її підірвати
Ковельські слідчі оголосили про підозру фігуранту за незаконне поводження зі зброєю.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився 29 листопада, в одному з сіл Ковельського району.

Під час розпивання спиртних напоїв з рідними місцевий мешканець, 1963 року народження, приніс з гаража гранату та почав погрожувати її підірвати.

Його родич вихопив предмет і від’єднав запал від вказаної гранати.

На щастя, ніхто не постраждав.
На Волині чоловік приніс з гаража гранату та погрожував її підірвати

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ковельського РУП. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, затримали поліцейські. Небезпечний предмет вилучили вибухотехніки.

За процесуального керівництва прокуратури, фігуранту оголосили про підозру за ч.1 ст. 263 КК України. Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, граната
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на блокпосту у 39-річного пасажира автобуса знайшли гранату та пістолет
Сьогодні, 10:00
Пів року вважався зниклим: на Волині поховали Героя Миколу Антонюка
Сьогодні, 09:38
На Волині чоловік приніс з гаража гранату та погрожував її підірвати
Сьогодні, 09:22
На переговорах США і України обговорювали вибори й можливий обмін територіями, - WSJ
Сьогодні, 09:15
У Луцьку працюватимуть за оновленим календарем щеплень: що змінилося
Сьогодні, 09:05
Медіа
відео
1/8