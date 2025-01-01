На Волині патрульні допомогли літній жінці, яка заблукала

На Волині патрульні допомогли літній жінці повернутися додому.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями патрульні отримали повідомлення від небайдужої громадянки про літню жінку, яка звернулася до неї по допомогу. Бабуся розповіла, що вийшла на прогулянку, однак заблукала та не могла згадати номер свого будинку — пам’ятала лише назву вулиці, на якій проживає.Інспектори оперативно прибули на місце події, встановили особу жінки, її адресу проживання та зв’язалися з родичами.Поліцейські доставили бабусю додому та передали її доньці.