У Румунії за місяць зафіксували понад 7 тисяч перетинів кордону українцями віком 18-22

Прикордонники Румунії підрахували, що з 28 серпня до 30 вересня українці віком 18-22 роки 7252 рази перетинали кордон на в’їзд до країни.Про це Генеральна інспекція Прикордонної поліції Румунії повідомила на запит видання «Українська правди. Життя».У Прикордонній поліції пояснили, що ці числа показують кількість переміщень через кордон, а не кількість людей, які в’їхали до Румунії. Це означає, що одна людина могла кілька разів перетнути пункт пропуску.Крім того, ця статистика включає лише перетини в напрямку на в’їзд до Румунії. Тобто невідомо, скільки зафіксовано переміщень у бік України.Також прикордонники розповіли, що відмовили у перетині в деяких випадках.Раніше польські прикордонники спростували інформацію про 100 тисяч чоловіків віком 18-22, які виїхали з України.Нагадаємо, українська прикордонна служба не веде облік за віком громадян, які перетинають кордон. А тому статистики, скільки саме виїхало чоловіків віком 18-22 років, в Україні не існує.Однак речник ДПС Андрій Демченко казав, що, за спостереженнями прикордонників, велика кількість таких юнаків не лише виїжджають, але й повертаються до країни.Наприкінці серпня Кабінет Міністрів дозволив виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно. Ця норма не поширюється на людей, які обіймають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Такі посадовці можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.Окрім урядової постанови, виїзд молодих чоловіків пропонують урегулювати законопроєктами. До Верховної Ради внесли два документи, які пропонують дозволити виїжджати молодим чоловікам. Так, один законопроєкт передбачає дозвіл на виїзд для людей віком від 18 до 22 років, а інший відкриває таку можливість для чоловіків віком до 25 років.