На Харківщині загинув Герой з Луцька Костянтин Голуб

Голуба Костянтина.



Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Лучанин Голуб Костянтин Аполлінарійович, 22.06.1976 року народження був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 6 прикордонного Волинського загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії - механіка-водія другого відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип С) прикордонної комендатури швидкого реагування.



Сержант Голуб Костянтин Аполлінарійович загинув 20.11.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Дворічанське Харківської області.



Редакція інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка надійшла до Луцької громади – на Харківщині обірвалося життя бійцяПро це у телеграмі повідомив Луцький міський головаЛучанин Голуб Костянтин Аполлінарійович, 22.06.1976 року народження був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 6 прикордонного Волинського загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії - механіка-водія другого відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип С) прикордонної комендатури швидкого реагування.Сержант Голуб Костянтин Аполлінарійович загинув 20.11.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Дворічанське Харківської області.Редакціявисловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію