Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 25 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 25 листопада
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, місцями слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
