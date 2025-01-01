Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 25 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 25 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 25 листопада

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, місцями слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

