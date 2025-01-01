Луцьк інвестує у воду, тепло та оборону: бюджетна комісія схвалила важливі рішення
Сьогодні, 19:35
Депутат Луцької міської ради Андрій Разумовський повідомив у Facebook про підсумки засідання бюджетної комісії Луцької міської ради, яке сьогодні 24 листопада провели спільно з колегами.
Розглянули низку важливих для громади питань — від виконання бюджету до фінансування інфраструктурних та оборонних програм.
Бюджет за 9 місяців виконано на 103,5%
Доходи міста за січень–вересень 2025 року зросли на 500 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом торік. Найбільше збільшення забезпечили надходження від ПДФО (+44 млн грн) та акцизу (+15 млн грн).
6 млн євро для «Луцькводоканалу»
Комісія підтримала залучення кредиту на реконструкцію очисних споруд. Члени комісії також домовилися про виїзд на об’єкт, адже це — стратегічний напрям для Луцька. Роботи тривають, а мета — довести системи очищення води до одного з найсучасніших рівнів в Україні.
Кредит для «Луцьктепла» — 135 млн грн
Кошти будуть спрямовані на хімпідготовку води. 40% від цієї суми покриває грантодавець — уряд Данії, що значно зменшує фінансовий тиск на міський бюджет.
Співпраця з Підгайцівською громадою
Комісія погодила дофінансування програми на 50 млн грн упродовж трьох років для розбудови водопроводу. Це дозволить забезпечити Підгайцівську громаду водою від «Луцькводоканалу».
Понад 200 млн грн — на підтримку військових
За програмою підтримки військових частин на 2025 рік уже профінансовано більш ніж 200 млн грн. Зараз кошти виділяються системно відповідно до потреб підрозділів.
Разумовський підкреслив, що всі рішення ухвалюються з урахуванням стратегічного розвитку міста та підтримки обороноздатності громади.
Нагадаємо, пленарне засідання 83-ї сесії міської ради відбудеться у середу, 26 листопада.
