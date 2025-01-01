На війні загинув Герой з Волині Олександр Варенцов

На жаль, сьогодні стало відомо про загибель ще одного нашого Героя, який віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України.Про втрату повідомили у Любешівській громаді."20 листопада 2025 року, під час виконання бойового завдання на території Харківської області, загинув сержант, 1970 року народження, житель Любешова.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяємо Ваш біль і горе.Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - зазначають у громаді.