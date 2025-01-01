На війні загинув Герой з Волині Олександр Варенцов
Сьогодні, 18:08
На жаль, сьогодні стало відомо про загибель ще одного нашого Героя, який віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України.
Про втрату повідомили у Любешівській громаді.
"20 листопада 2025 року, під час виконання бойового завдання на території Харківської області, загинув сержант ВАРЕНЦОВ ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ, 1970 року народження, житель Любешова.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяємо Ваш біль і горе.
Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - зазначають у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про втрату повідомили у Любешівській громаді.
"20 листопада 2025 року, під час виконання бойового завдання на території Харківської області, загинув сержант ВАРЕНЦОВ ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ, 1970 року народження, житель Любешова.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяємо Ваш біль і горе.
Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - зазначають у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Олександр Варенцов
Сьогодні, 18:08
Переселенці можуть отримати 2 мільйони гривень на житло: як саме
Сьогодні, 16:25