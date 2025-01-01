Переселенці можуть отримати 2 мільйони гривень на житло: як саме





Про це пише



Документ можуть отримати внутрішньопереміщені особи зі статусом учасника бойових дій або інвалідністю внаслідок війни. Оформити його можна через «Дію», ЦНАП або нотаріуса. Використати кошти можна буде лише на житло, зазначають у Верховній Раді.



Для кого програма



Основні критерії до кандидатів:



статус внутрішньо переміщеної особи;



переміщення з тимчасово окупованої території (незалежно від того, коли вона була окупована);



відсутність факту отримання іншої державної допомоги на житло;



відсутність судимостей за державну зраду чи колабораціонізм і непричетність до санкційних списків;



відсутність житла, придатного для проживання, на підконтрольній Україні території.



На першому етапі програми ваучер доступний лише ВПО, які мають статус учасника бойових дій або отримали інвалідність внаслідок війни. Згодом уряд планує розширити коло отримувачів.



Як подати заяву



Заявку можна подати одним із трьох способів:



Через застосунок або портал «Дія». Після електронної ідентифікації заява формується автоматично і підписується цифровим підписом.



Через ЦНАП. Адміністратор формує заяву в системі й надсилає до реєстру.



Через нотаріуса, який має доступ до реєстру пошкодженого та знищеного майна.



На що можна витратити кошти



придбання квартири або будинку;



інвестування чи фінансування будівництва житла;



купівля земельної ділянки під житлову забудову;



придбання частки у праві власності;



сплата першого внеску за іпотекою або оплата іпотеки, що існувала.



Ваучер не можна витратити на купівлю житла у близьких родичів. Крім того, житло, придбане за ваучер, не можна продавати протягом п’яти років.



Кому можуть відмовити



Заявку можуть відхилити, якщо:



заявник подав неправильні або підроблені документи;



особа раніше вже отримувала іншу державну допомогу на житло;



заявник має інше житло, придатне для проживання;



особа перебуває під санкціями або має судимість за державну зраду чи колабораціонізм;



порушено правила використання коштів або виявлено інші невідповідності вимогам програми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 24 листопада, в Україні запрацювала програма, яка передбачає видачу ваучерів для ВПО на 2 мільйони гривень для купівлі або будівництва житла. Житловий ваучер — це електронний платіжний документ, який зберігається в державному реєстрі.Про це пише misto.media Документ можуть отримати внутрішньопереміщені особи зі статусом учасника бойових дій або інвалідністю внаслідок війни. Оформити його можна через «Дію», ЦНАП або нотаріуса. Використати кошти можна буде лише на житло, зазначають у Верховній Раді.статус внутрішньо переміщеної особи;переміщення з тимчасово окупованої території (незалежно від того, коли вона була окупована);відсутність факту отримання іншої державної допомоги на житло;відсутність судимостей за державну зраду чи колабораціонізм і непричетність до санкційних списків;відсутність житла, придатного для проживання, на підконтрольній Україні території.На першому етапі програми ваучер доступний лише ВПО, які мають статус учасника бойових дій або отримали інвалідність внаслідок війни. Згодом уряд планує розширити коло отримувачів.Заявку можна подати одним із трьох способів:Через застосунок або портал «Дія». Після електронної ідентифікації заява формується автоматично і підписується цифровим підписом.Через ЦНАП. Адміністратор формує заяву в системі й надсилає до реєстру.Через нотаріуса, який має доступ до реєстру пошкодженого та знищеного майна.придбання квартири або будинку;інвестування чи фінансування будівництва житла;купівля земельної ділянки під житлову забудову;придбання частки у праві власності;сплата першого внеску за іпотекою або оплата іпотеки, що існувала.Ваучер не можна витратити на купівлю житла у близьких родичів. Крім того, житло, придбане за ваучер, не можна продавати протягом п’яти років.Заявку можуть відхилити, якщо:заявник подав неправильні або підроблені документи;особа раніше вже отримувала іншу державну допомогу на житло;заявник має інше житло, придатне для проживання;особа перебуває під санкціями або має судимість за державну зраду чи колабораціонізм;порушено правила використання коштів або виявлено інші невідповідності вимогам програми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію