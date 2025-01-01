В Україні стартували виплати тисячі гривень в межах «Зимової підтримки»
Сьогодні, 16:09
У межах програми "Зимова підтримка" стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, пише Економічна правда.
За її словами, 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей.
Свириденко зазначила, що понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах "Зимової підтримки".
Вона нагадала, що отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.
Подати заявку можна до 24 грудня.
15 листопада стартував прийом заявок на отримання 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка". За перші дві години понад півмільйона українців подали заявки.
Станом на 22 листопада українці подали 10 мільйонів заявок на "Зимову підтримку" у "Дії" та через мережу "Укрпошти". Зокрема, більш ніж два мільйони – це заявки на дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, пише Економічна правда.
За її словами, 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей.
Свириденко зазначила, що понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах "Зимової підтримки".
Вона нагадала, що отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.
Подати заявку можна до 24 грудня.
15 листопада стартував прийом заявок на отримання 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка". За перші дві години понад півмільйона українців подали заявки.
Станом на 22 листопада українці подали 10 мільйонів заявок на "Зимову підтримку" у "Дії" та через мережу "Укрпошти". Зокрема, більш ніж два мільйони – це заявки на дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Переселенці можуть отримати 2 мільйони гривень на житло: як саме
Сьогодні, 16:25
В Україні стартували виплати тисячі гривень в межах «Зимової підтримки»
Сьогодні, 16:09
У Луцьку зупинили водія під наркотиками
Сьогодні, 15:41
Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України
Сьогодні, 15:04