В Україні стартували виплати тисячі гривень в межах «Зимової підтримки»

У межах програми "Зимова підтримка" стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, пише Економічна правда.

За її словами, 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей.

Свириденко зазначила, що понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах "Зимової підтримки".

Вона нагадала, що отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Подати заявку можна до 24 грудня.

15 листопада стартував прийом заявок на отримання 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка". За перші дві години понад півмільйона українців подали заявки.

Станом на 22 листопада українці подали 10 мільйонів заявок на "Зимову підтримку" у "Дії" та через мережу "Укрпошти". Зокрема, більш ніж два мільйони – це заявки на дітей.

