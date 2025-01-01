Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України

Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.



Про це він написав у Truth Social, передає



«Чи справді можливий великий прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною? Не вірте цьому, доки не побачите, але, можливо, щось хороше все ж таки відбувається», - зазначив Трамп.



Як повідомляв Укрінформ, раніше американські ЗМІ поширили інформацію про те, що адміністрація Трампа проводила таємні консультації з росіянами з метою розробки нового плану щодо припинення війни в Україні. З публікації Axios стало відомо, що цей план складається із 28 пунктів та поділяється на чотири загальні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі, а також майбутні відносини США з Росією та Україною. Зокрема, за даними ЗМІ, від Києва очікують відмови від підконтрольних Україні районів Донбасу, скорочення армії та відмови від значної частини озброєння. План передбачає, що передача решти територій Донбасу відбудеться в обмін на гарантії безпеки від США для Києва та Європи, механізм яких чітко не визначений.



Американські законодавці заявили, що під час розмови з державним секретарем Марко Рубіо той сказав, що мирний план США є «списком побажань» росіян, а не фактичною пропозицією Вашингтона. Водночас Рубіо це заперечив, наголосивши, що «мирна пропозиція була розроблена США».



Україна та Сполучені Штати за результатами переговорів делегацій двох держав у Женеві домовилися продовжити роботу над спільними пропозиціями до угоди про мир. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

