У громаді на Волині цьогоріч придбають третє житло для дитячого будинку сімейного типу
Сьогодні, 14:39
У Нововолинську виділили кошту з державної субвенції — 4,9 млн гривень та 723 тисяч гривень з міського бюджету на придбання вже третього цього року житла для дитячого будинку сімейного типу для родини Аліма та Дар'ї Сукачів.
Про це Суспільному розповіла начальниця служби у справах дітей Нововолинської міської ради Іванна Думич.
З її слів, 24 листопада відповідне рішення затвердили на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Служба у справах дітей підібрала житло у селі Космівка Володимирського району. Найближчим часом буде оформлено необхідні документи, після чого сім’я зможе переїхати у нове комфортне житло.
"У 2025 році було придбано три будинки. Орієнтована вартість надходжень з державної субвенції на придбання кожного до 5 мільйонів гривень на кожен", — каже Іванна Думич.
З її слів, у громаді дітей виховують у 5 прийомних сім'ях та 8 будинках сімейного типу.
