У громаді на Волині цьогоріч придбають третє житло для дитячого будинку сімейного типу

Аліма та Дар'ї Сукачів.



Про це Іванна Думич.



З її слів, 24 листопада відповідне рішення затвердили на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Служба у справах дітей підібрала житло у селі Космівка Володимирського району. Найближчим часом буде оформлено необхідні документи, після чого сім’я зможе переїхати у нове комфортне житло.



"У 2025 році було придбано три будинки. Орієнтована вартість надходжень з державної субвенції на придбання кожного до 5 мільйонів гривень на кожен", — каже Іванна Думич.



З її слів, у громаді дітей виховують у 5 прийомних сім'ях та 8 будинках сімейного типу.

