У Луцьку водій авто збив 20-річну дівчину

У Луцьку водій авто збив 20-річну дівчину
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 23 листопада, у Луцьку на вулиці Конякіна.

Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на пішохода. Жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена швидкою у лікарню.

Також на місці аварії працювали поліцейські.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», бригада медиків виїжджала на цей виклик.

Постраждала 20-річна дівчина.

Парамедики встановили попередній діагноз: закритий перелом кісток правого передпліччя, забої ліктя та колінних суглобів.

Травмованій надали необхідну медичну допомогу і доставили у лікувальний заклад охорони здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині цьогоріч придбають третє житло для дитячого будинку сімейного типу
Сьогодні, 14:39
Україна намагається включити до мирного плану обмін всіх на всіх
Сьогодні, 14:05
У Луцьку водій авто збив 20-річну дівчину
Сьогодні, 13:32
«Найінтенсивніша ніч за місяць». У Литві двічі зачиняли аеропорт через повітряні кулі з Білорусі
Сьогодні, 13:07
У Львові на території школи сталася стрілянина між двома батьками учнів
Сьогодні, 12:42
Медіа
відео
1/8