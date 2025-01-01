У Луцьку водій авто збив 20-річну дівчину





Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на пішохода. Жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена швидкою у лікарню.



Також на місці аварії працювали поліцейські.



Як розповіли



Постраждала 20-річна дівчина.



Парамедики встановили попередній діагноз: закритий перелом кісток правого передпліччя, забої ліктя та колінних суглобів.



Травмованій надали необхідну медичну допомогу і доставили у лікувальний заклад охорони здоров'я.

