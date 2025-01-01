У Луцьку водій авто збив 20-річну дівчину
Сьогодні, 13:32
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 23 листопада, у Луцьку на вулиці Конякіна.
Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на пішохода. Жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена швидкою у лікарню.
Також на місці аварії працювали поліцейські.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», бригада медиків виїжджала на цей виклик.
Постраждала 20-річна дівчина.
Парамедики встановили попередній діагноз: закритий перелом кісток правого передпліччя, забої ліктя та колінних суглобів.
Травмованій надали необхідну медичну допомогу і доставили у лікувальний заклад охорони здоров'я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на пішохода. Жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена швидкою у лікарню.
Також на місці аварії працювали поліцейські.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», бригада медиків виїжджала на цей виклик.
Постраждала 20-річна дівчина.
Парамедики встановили попередній діагноз: закритий перелом кісток правого передпліччя, забої ліктя та колінних суглобів.
Травмованій надали необхідну медичну допомогу і доставили у лікувальний заклад охорони здоров'я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У громаді на Волині цьогоріч придбають третє житло для дитячого будинку сімейного типу
Сьогодні, 14:39
Україна намагається включити до мирного плану обмін всіх на всіх
Сьогодні, 14:05
У Луцьку водій авто збив 20-річну дівчину
Сьогодні, 13:32
«Найінтенсивніша ніч за місяць». У Литві двічі зачиняли аеропорт через повітряні кулі з Білорусі
Сьогодні, 13:07