У Львові на території школи сталася стрілянина між двома батьками учнів

У Львові на території однієї із шкіл сталася стрілянина між батьками учнів. Одного чоловіка госпіталізували. Діти не постраждали.Про це розповів директор департаменту освіти та культури Львівської міської радита Нацполіція.На подвірї середньої загальноосвітньої школи №13, що на Сихові, відбулась стрілянина: батьки після зустрічі в кабінеті директора продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета.Після словесного конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. У чоловіка поранення в живіт та ногу. На місці викликали швидку, вже працюють правоохоронці.Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав.Відомо, що діти чоловіків — однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі. Сьогодні відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника, де намагалися вирішити проблемне питання. Однак батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір’ї..У поліції кажуть, що обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою.Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини події.