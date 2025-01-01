СБУ ідентифікувала росіян, які вдарили по дитмайданчику у Кривому Розі

СБУ заочно повідомила про підозру 4-м рашистам, які командувалиПро це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань рф, яке організувало ракетний удар по Кривому Розі 4 квітня 2025 року.Йдеться про ворожу атаку по житловій забудові та дитячому майданчику в густонаселеному районі центральної частини міста.За матеріалами справи, під час повітряного нападу окупанти застосували балістичну ракету «Іскандер-М» з осколково-фугасною бойовою частиною. Внаслідок ворожого «прильоту» загинули десятки цивільних, серед них – 9 дітей.Як встановило розслідування, загальне керівництво атакою здійснював генерал-полковник– начальник штабу об’єднаного угруповання військ рф.Для організації ракетного удару він залучив віцеадмірала– начальника Об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження противника.За даними слідства, підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу доручили контрадміралу– начальнику центру управління розвідкою і координацією вогневого ураження противника об’єднаного угруповання військ рф.Разом з ним ці завдання виконував очільник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угруповання військ країни-агресора полковникСлідчі Служби безпеки заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).Тривають комплексні заходи для притягнення командування російських військ до відповідальності за злочини проти нашої держави.Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.