Суддя та адвокатка в Одесі торгували «правильними» рішеннями

Працівники СБУ та НАБУ викрили суддю та адвокатку з Одеси, які за хабарі ухвалювали «потрібні» рішення в судах.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро України провели спільну операцію з нейтралізації судових оборудок в Одесі.

За результатами комплексних заходів викрито місцевого суддю та адвокатку, які «торгували» судовими рішеннями у портовому місті.

Як встановило розслідування, фігуранти запропонували відповідачу у цивільній справі домовитися з суддею одного з районних судів Одеси щодо «потрібної» ухвали.

Вартість такої «послуги» становила 10 тис. американських доларів.

За матеріалами справи, першу частину хабаря відповідач мав передати фігурантам як «аванс» до розгляду справи, а другу – безпосередньо перед ухваленням судового рішення.

Співробітники СБУ та НАБУ задокументували злочини організаторів схеми та викрили їх «на гарячому» ‒ після передачі останньої частини неправомірної вигоди.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (закінчений замах на підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників судових махінацій.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

