Росія погодиться лише на план, що означає капітуляцію України, - ISW





Про це повідомляє



Позиція Кремля та заяви Сергія Рябкова



Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 22 листопада заявив, що Кремль не може відступити від вимог диктатора володимира путіна, озвучених на саміті на Алясці у серпні 2025 року.



Він також підтвердив прагнення Росії нібито усунути "корінні причини" війни. До них Рябков відніс розширення НАТО, розміщення озброєнь у Східній Європі та начебто дискримінацію російської мови, російського народу та Російської православної церкви в Україні.



Такі тези узгоджуються з позицією інших високопоставлених російських чиновників.



Рябков також наголосив, що Росія продовжить діяти відповідно до своїх "національних інтересів" попри санкції, що свідчить про готовність Кремля підтримувати воєнні дії в Україні навіть за умов подальшого економічного тиску.



За оцінками ISW, путін під час саміту на Алясці також показав, що його погляди на суверенітет України залишаються незмінними з 2021 року, а інтересу до серйозних мирних переговорів Москва не демонструє.



Критика мирного плану США з боку російських чиновників



Своєю чергою, заступник голови Комітету Держдуми РФ із питань оборони Олексій Журавльов заявив, що запропонований США мирний план нібито зберігає "загрозу на російському кордоні", маючи на увазі існування України та спільний кордон Росії з Польщею й країнами Балтії.



Він стверджує, що до плану слід ставитися з «надзвичайною обережністю» та розглядати його лише як «відправну точку».



Перший заступник голови Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа також розкритикував можливість передачі Україні ракет далекої дії, зокрема "Томагавків", заявивши, що це суперечить заявленій Москвою меті "демілітаризації".



Російські медіа подали його заяви як "попередження", чому мирні пропозиції Заходу нібито "неприйнятні".



Реакція союзних режимів і пропагандистів



До критики долучився й представник Палати представників Нацзібрання Білорусі та відомий пропагандист Вадим Гігін.



Він заявив на російському телебаченні, що Росія "не може погодитися" на план США через "взаємну недовіру" між Москвою та Вашингтоном і відсутність дієвого механізму для реалізації угоди.



Позиція ультранаціоналістів та мілблогерів

Ультранаціоналісти та провоєнні російські мілблогери також продовжують наполягати на відмові від будь-якого мирного плану.



Один із наближених до Кремля блогерів заявив, що план може обмежити можливості Росії захопити більше українських територій, а заяви Путіна від 21 листопада він розцінив як сигнал продовжувати війну, поки є можливість просування.



Інший мілблогер наголосив, що цілі Росії виходять за межі Донбасу й охоплюють усі території, які Кремль оголосив "анексованими" у 2022 році, включно із Запорізькою та Херсонською областями.



Він також натякнув, що Росія прагне створити "демілітаризовану зону" аж до польського кордону, що демонструє максималістські територіальні претензії.



За даними ISW, кремлівські чиновники та провоєнні блогери системно відкидають 28-пунктний план США з моменту його появи в західних ЗМІ 20 листопада.



Аналітики оцінюють, що Росія навряд чи прийме будь-який мирний план, який не передбачає фактичної капітуляції України, а Україна та Захід натомість можуть використати низку слабких місць Росії для тиску на Кремль.



Мирний план США для України



20 листопада стало відомо, що президенту України Володимиру Зеленському передали проєкт мирного плану з 28 пунктів, підготовлений під керівництвом спецпредставника США Стіва Віткоффа у консультаціях з Росією.



Найближчим часом Зеленський має обговорити документ із лідером США Дональдом Трампом.



За даними ЗМІ, план передбачає відмову України від частини неокупованих територій Донеччини, скорочення ЗСУ, заморожування фронту в Запорізькій і Херсонській областях, зняття санкцій з РФ і запровадження безпекових гарантій за аналогом статті 5 НАТО.



Також йдеться про розподіл заморожених російських активів і створення "Ради миру".



21 листопада Зеленський попередив, що Україна перебуває під сильним тиском і може постати перед вибором між гідністю та партнерством. Він пообіцяв пропонувати альтернативи та домагатися врахування українських інтересів у плані США.



Трамп заявив, що хоче погодження плану до Дня подяки. Reuters повідомляло, що США пригрозили Україні припиненням постачання розвідданих і зброї у разі відмови підтримати документ.



Російський диктатор володимир путін підтвердив, що також отримав версію плану, назвавши її "модернізованою після Аляски".

