Війна в обличчях. Воїни волинської бригади ЗСУ на Костянтинівському напрямку
У мережі опублікували світлини військовослужбовців волинської 100-ї окремої механізованої бригади, які боронять нашу свободу на фронті.

Про це ц фейсбуці повідомила військова частина.

«Обличчя бійців 3 механізованого батальйону 100 ОМБр, які мужньо б’ються на Костянтинівському напрямку і виборюють право України бути Україною», - йдеться у повідомленні.

