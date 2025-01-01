Війна в обличчях. Воїни волинської бригади ЗСУ на Костянтинівському напрямку

боронять нашу свободу на фронті.



Про це ц фейсбуці повідомила військова частина.



«Обличчя бійців 3 механізованого батальйону 100 ОМБр, які мужньо б’ються на Костянтинівському напрямку і виборюють право України бути Україною», - йдеться у повідомленні.





