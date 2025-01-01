Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Василя Левчука

У Локачах на Волині прибуття скорботного кортежу із Захисникомочікують сьогодні, 24 листопада, орієнтовно о 14:45.Про це у фейсбуці повідомила Локачинська селищна рада.Зустріч Героя – на в'їзді в Локачі (блокпост біля АЗС).«Потім процесія пішою ходою відправиться вулицею Миру до перехрестя вулиць Миру-Незалежності, потім по вулиці Незалежності до перехрестя з вулицею Луцькою, потім по вулиці Луцькій на вулицю Степову до будинку, де проживав Воїн з родиною, опісля кортеж відправиться вулицею Героїв Майдану до Будинку культури Локачинської селищної ради, де відбудеться прощання з Героєм», - йдеться у повідомленні.Чин похорону відбудеться завтра, 25 листопада.«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Захисника та провести його в останню путь!» - зазначили у селищній раді.