Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Василя Левчука

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Василя Левчука
У Локачах на Волині прибуття скорботного кортежу із Захисником Василем Левчуком очікують сьогодні, 24 листопада, орієнтовно о 14:45.

Про це у фейсбуці повідомила Локачинська селищна рада.

Зустріч Героя – на в'їзді в Локачі (блокпост біля АЗС).

«Потім процесія пішою ходою відправиться вулицею Миру до перехрестя вулиць Миру-Незалежності, потім по вулиці Незалежності до перехрестя з вулицею Луцькою, потім по вулиці Луцькій на вулицю Степову до будинку, де проживав Воїн з родиною, опісля кортеж відправиться вулицею Героїв Майдану до Будинку культури Локачинської селищної ради, де відбудеться прощання з Героєм», - йдеться у повідомленні.

Чин похорону відбудеться завтра, 25 листопада.

«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Захисника та провести його в останню путь!» - зазначили у селищній раді.
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Василя Левчука

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія погодиться лише на план, що означає капітуляцію України, - ISW
Сьогодні, 11:16
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Василя Левчука
Сьогодні, 11:03
На Донеччині росіяни розстріляли п'ятьох українських воїнів
Сьогодні, 10:43
Європейський і американський «мирні плани»: 13 відмінностей
Сьогодні, 10:40
Вчителька з Волині стала офіцеркою після зникнення чоловіка на фронті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
Медіа
відео
1/8