Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Василя Левчука
Сьогодні, 11:03
У Локачах на Волині прибуття скорботного кортежу із Захисником Василем Левчуком очікують сьогодні, 24 листопада, орієнтовно о 14:45.
Про це у фейсбуці повідомила Локачинська селищна рада.
Зустріч Героя – на в'їзді в Локачі (блокпост біля АЗС).
«Потім процесія пішою ходою відправиться вулицею Миру до перехрестя вулиць Миру-Незалежності, потім по вулиці Незалежності до перехрестя з вулицею Луцькою, потім по вулиці Луцькій на вулицю Степову до будинку, де проживав Воїн з родиною, опісля кортеж відправиться вулицею Героїв Майдану до Будинку культури Локачинської селищної ради, де відбудеться прощання з Героєм», - йдеться у повідомленні.
Чин похорону відбудеться завтра, 25 листопада.
«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Захисника та провести його в останню путь!» - зазначили у селищній раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Локачинська селищна рада.
Зустріч Героя – на в'їзді в Локачі (блокпост біля АЗС).
«Потім процесія пішою ходою відправиться вулицею Миру до перехрестя вулиць Миру-Незалежності, потім по вулиці Незалежності до перехрестя з вулицею Луцькою, потім по вулиці Луцькій на вулицю Степову до будинку, де проживав Воїн з родиною, опісля кортеж відправиться вулицею Героїв Майдану до Будинку культури Локачинської селищної ради, де відбудеться прощання з Героєм», - йдеться у повідомленні.
Чин похорону відбудеться завтра, 25 листопада.
«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Захисника та провести його в останню путь!» - зазначили у селищній раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Василя Левчука
Сьогодні, 11:03
На Донеччині росіяни розстріляли п'ятьох українських воїнів
Сьогодні, 10:43
Європейський і американський «мирні плани»: 13 відмінностей
Сьогодні, 10:40