Європейський і американський «мирні плани»: 13 відмінностей

американським «мирними планами» щодо України.



Про це пише



Європейський план, підготовлений Великою Британією, Францією та Німеччиною, базується на документі США, але виключає або змінює найбільш контроверсійні пункти, запропоновані адміністрацією Дональда Трампа.



Головні відмінності



• Немає заборони на розширення НАТО. США вимагали, щоб НАТО не розширювалося; Європа це прибрала.

• Ліміт української армії — 800 тис., а не 600 тис. Європейська версія дає більший можливий розмір війська.

• Збережено можливість вступу України в НАТО. США вимагали конституційної відмови України від членства та гарантії, що НАТО ніколи її не прийме.

• Обмеження на розміщення військ НАТО стосуються лише мирного часу. У США — абсолютна заборона.

• Гарантії США для України прямо прирівняні до статті 5 НАТО. В американському плані формулювання було розмитим.

• Немає заборони на удари по Москві й Санкт-Петербургу. США включили такий пункт.

• Повернення росії до світової економіки — лише «поступове». США хотіли швидше зняття обмежень.

• Заморожені російські активи залишаються блокованими до репарацій. Європа відкинула американську схему контролю США над їх використанням.

• До групи моніторингу миру входять Україна й Європа. США пропонували лише США та росію.

• Питання прав меншин формульовані м’якіше. США вимагали змін освітніх програм і «відмови від нацистської ідеології».

• Територіальні переговори — лише від лінії фронту. США пропонували фактичне визнання рф Криму, Донбасу та створення «буферної зони», а також відведення українських військ.

• Вибори в Україні — «якнайшвидше», без жорсткого дедлайну. США вимагали провести їх за 100 днів.

• Немає амністії для всіх воєнних злочинців. США включили таку вимогу.



Європейські країни фактично дистанціювались від американських пропозицій, які в ЄС вважають неприйнятними. Робота над узгодженим варіантом між Україною, США та Європою триває на переговорах у Женеві.



