Київ і Вашингтон оновили мирний план США в Женеві





Про це йдеться в їхній спільній заяві за підсумками зустрічі, пише



Обидві сторони стверджують, що переговори були конструктивними, зосередженими та «сповненими взаємної поваги», що, мовляв, підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру.



Вони назвали консультації «вкрай продуктивними» та зазначили, що обговорення продемонстрували прогрес в узгодженні позицій та визначенні «чітких подальших кроків».



«Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру», — йдеться в заяві.



Україна та США домовилися найближчими днями продовжити працювати над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть контакт із європейськими партнерами.



Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів — Володимир Зеленський та Дональд Трамп.



Консультації в Женеві



23 листопада в Женеві відбулися консультації американської та української делегацій щодо мирного плану США для закінчення російсько-української війни.



Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що американські пропозиції для завершення війни вже відображають «більшість ключових українських пріоритетів». Зеленський теж писав, що «є розуміння, що американські пропозиції можуть урахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України.



У консультаціях також планували взяти участь європейські високопосадовці. Окрім того, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до проєкту мирного плану США, які покликані зробити план більш прийнятним для України. Агентство Reuters уже оприлюднило повний текст пропозицій ЄС, які, серед іншого, передбачають можливість вступу України до НАТО.



Водночас Рубіо заявив, що «нічого не чув» про контрпропозиції країн Європи щодо мирного плану США.



Про мирний план США



Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала мирний план щодо війни росії проти України. Медіа писали, що над планом Вашингтон працював разом із москвою, тоді як Україну та ЄС до цього не залучали.



Офіційно цього плану ще не представляли, його оприлюднили лише медіа, покликаючись на джерела. Так, план містить 28 пунктів. Серед них такі: від України вимагатимуть поступитися рештою Донбасу; вдвічі скоротити чисельність ЗСУ; заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях; визнати російську мову державною. Також план передбачає зняття з росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових.



На тлі появи мирного плану від США президент України записав відеозвернення, у якому заявив, що зараз Україна може опинитися перед «дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера». Він додав, що українська сторона буде «спокійно» працювати з усіма партнерами для пошуку конструктивного рішення, а він сам, мовляв, «буде переконувати, пропонувати альтернативи».



Міністри закордонних справ країн ЄС заявляли, що не приймуть вимог поступок від України для завершення війни. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас наголосила, що Україна та її європейські союзники мають бути включені у створення мирного плану.

