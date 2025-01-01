Опублікували відео спецоперації ССО на Покровському напрямку

Наоператори 3 полку Сил спеціальних операцій провели успішний наліт, знищили та полонили противника, евакуювали поранених військовослужбовців суміжного підрозділу.Про це у телеграмі повідомляють ССО ЗСУ.Група 3 полку ССО отримала задачу - провести наліт на противника, який унеможливлював евакуацію поранених піхотинців, які були заблоковані на своїй позиції.Використовуючи сприятливі погодні умови, оператори загону SWORD GROUP зайшли в зону бойового зіткнення і знищили 2-х солдатів противника, ще 1 — вирішив здатись в полон. Полоненому надали медичну допомогу та евакуювали.Завдяки вдалим діям наших воїнів позиція суміжників була розблокована. 3-х поранених піхотинців евакуювали з-за допомогою НРК (Наземний роботизований комплекс), які нині регулярно застосовуються операторами ССО під час виконання завдань.Злагоджені дії групи ССО та сучасні технології забезпечили успішне виконання завдання.