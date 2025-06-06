Бронь від мобілізації на Волині отримали 265 священнослужителів
Сьогодні, 09:00
Станом на листопад 2025 року Держслужба України з етнополітики та свободи совісті забронювала 265 священнослужителів Волинської області. Усі вони є керівниками релігійних організацій.
Про це у відповідь на запит повідомив перший заступник голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Войналович, пише Суспільне.
За його даними, станом на листопад 2025 року загалом 633 юридичні особи — релігійні організації з Волині увійшли до переліку критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Які священнослужителі мають право на бронювання
Наразі Держслужба України з етнополітики та свободи совісті здійснює бронювання священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій, включених до Переліку.
Станом на листопад ДЕСС не бронює священнослужителів, які є працівниками релігійних організацій.
Усі військовозобов’язані священнослужителі-керівники віком до 60 років, що подаватимуться на бронювання, повинні мати актуальні військово-облікові документи.
На який термін священнослужителі отримали бронювання
217 священнослужителів-керівників отримали бронювання до 6 червня 2026 року, оскільки підставою для їх бронювання було перебування релігійних організацій Переліку, затвердженого наказом ДЕСС від 06.06.2025 № Н-82/11.
48 священнослужителів отримали бронювання до 9 жовтня 2026 року, бо підставою для їх бронювання було перебування релігійних організацій, керівниками яких вони є, у Переліку, затвердженого наказом ДЕСС від 06.06.2025 № Н-82/11 у редакції наказу ДЕСС від 09.10.2025 № Н-154/11.
За якими критеріями священнослужителі отримують бронювання
Причиною визнання релігійної організації критично важливою є відповідність Критеріям визначення релігійної організації як критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, серед яких:
• в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є відомості про ідентифікаційний код юридичної особи – релігійної організації в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
• запис про державну реєстрацію створення юридичної особи – релігійної організації внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань не пізніше 26 грудня 2024 року;
• релігійна організація не включена до переліку релігійних організацій в Україні, пов'язаних з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена;
• релігійної організації не знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;
• статут (положення) релігійної організації не втратив чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації;
• релігійна організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
• релігійна організація подала звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній базовий звітний (податковий) період.
Довідково:
26 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України дозволив бронювати священників після нових змін у порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану. Згідно з документом, забронювати можна священнослужителів з переліку релігійних організацій, який затверджений Державною службою з етнополітики та свободи совісті.
