Вогонь охопив одну з кімнат: на Волині під час пожежі будинку загинула жінка

23 листопада на Ковельщині під час пожежі в житловому будинку виялено загиблу людину.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу в селі Доротище Ковельського району надійшло до служби 101 о 06:00, до місця події вогнеборці прибули о 06:12, провели розвідку пожежі.Вогонь охопив одну з кімнат, перекриття будинку, вихопився на покрівлю — на гасіння подано водяні стволи. Щоб зайти в задимлене і охоплене вогнем приміщення, рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Ковеля включились у захисні апарати на стиснутому повітрі та в кімнаті виявили тіло жінки (власниці) 1971 р.н. Допомогти їй було вже неможливо.На місці події працювали також команди вогнеборців місцевих пожежних команд сіл Доротище та Облапи, ліквідували пожежу о 08:01.Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції нагрівальної печі.