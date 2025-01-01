Військовий з Луцька за 7 тисяч доларів пообіцяв звільнити іншого зі служби. Суд його покарав

На Волині судили військового, який за 7 тисяч доларів пообіцяв звільнити іншого військового за служби.

Про це йдеться у вироку Шацького районного суду, передають Волинські новини.

Історія почалася з того, що один військовий забажав звільнитися через скарги на стан здоров’я. У червні цьогоріч Віталій Б., який теж служив у Держприкордонслужбі, запропонував допомогти бійцю із вирішенням його питання.

Він повідомив, що має знайомства із невстановленими посадовими особами у Волинській обласній лікарні. Ті, мовляв, можуть виготовити фіктивні документи про неіснуючу хворобу, що будуть підставою для звільнення з ДПСУ і виїзду за кордон. Вартість такої послуги становила 7000 доларів.

Розуміючи, що без допомоги не зможе скористатися незаконним правом на звільнення, військовослужбовець погодився на пропозицію. У липні чоловік передав кошти лучанину, але останнього затримали правоохоронці.

Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення).

На судовому засіданні обвинувачений свою визнав вину. Він є особою молодого віку, раніше не судимий, брав участь у бойових діях і нагороджений відзнакою президента «За оборону України».

Суд призначив Віталію Б. штраф у розмірі 297 500 гривень.

Теги: суд, покарання
