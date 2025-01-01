Поліція підозрює чоловіка у вбивстві матері в Луцьку

Поліція підозрює чоловіка у вбивстві матері в Луцьку
Слідчі Луцького районного управління поліції оголосили про підозру фігуранту, який убив матір.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Син, 1976 року народження, проживав спільно з матір’ю у Луцьку. В якийсь момент між ними виник конфлікт. Чоловік в стані злості ударив молотком жінку, 1959 року народження, внаслідок чого та померла.

Сина затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили йому про підозру за ч.1 ст.115 КК України. Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід.

За скоєне він може провести за ґратами до 15 років.

